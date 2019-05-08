«حرة عجمان» توقع اتفاقية شراكة مع شركة إيبرافو في كازاخستان

المصدر: عجمان- البيان

وقعت منطقة عجمان الحرة اتفاقية شراكة مع إيبرافو لتنظيم الفعاليات التجارية وتأسيس الأعمال بجمهورية كازاخستان تكون بموجبه وكيلاً للمنطقة في عدد من دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.

وستكون الشركة وكيلاً لمنطقة عجمان الحرة في كل من كازاخستان، روسيا الاتحادية، روسيا البيضاء، أوكرانيا، أوزبكستان، قرغيزستان وأذربيجان. وستسهم الاتفاقية في دعم وتعزيز جهود المنطقة الحرة، وأهدافها الرامية إلى التوسع العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الدول المتحدثة باللغة الروسية. حضر حفل توقيع الاتفاقية ماجد الملا مدير إدارة المبيعات، وليلى ساخابييفا تنفيذي مبيعات بمنطقة عجمان الحرة، وفيتالي جيرياسوف المؤسس والمالك لشركة إيبرافو. وستشارك إيبرافو في المعارض الدولية والمحلية بالدول السبع للترويج وتعزيز مكانة منطقة عجمان الحرة بهذه الدول.