3.67 مليارات استثمار «الحمرا» في العقارات والضيافة والتجزئة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أكد بينوي كوريان مدير عام الحمرا للتطوير العقاري أن إمارة رأس الخيمة تشهد نمواً كبيراً خاصة في القطاع العقاري الذي يواصل استقطاب عدد كبير من المستثمرين الجدد، مدعوماً ببيئة تشريعية وتنظيمية قوية.

وأضاف كوريان في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن مجموعة الحمرا للتطوير العقاري، تستثمر أكثر من مليار دولار (3.67 مليارات درهم) في قطاعات العقارات والضيافة والتجزئة والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن شركة الحمرا حققت العديد من الإنجازات والمشاريع المميزة على مدى 15 عاماً، وساهمت مشاريعها في تعزيز قطاع الضيافة في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المجموعة أنجزت أكثر من 90% من توسعة منار مول. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية العام الجاري بتكلفة تصل إلى 120 مليون دولار (440 مليون درهم) لإضافة 40 ألف متر مربع لمبنى المول وجذب نحو 100 علامة تجارية جديدة، لافتاً إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ كورنيش الواجهة البحرية بمنطقة خور القرم، والذي سيضم عدداً من الوجهات الترفيهية ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال بالإضافة لنوافير المياه.

وأضاف: تنطلق أعمال تطوير الطابق الثاني بالمرحلة الثانية من تطوير وتوسعة منار مول خلال الشهرين المقبلين، ومن المقرر انتهاء المشروع بنهاية 2020. وأكد أن مول الحمرا في منطقة الجزيرة الحمراء يفي بمتطلبات سكان وسياح المناطق المحيطة.

روف منار مول

وأوضح كوريان أن الحمرا للتطوير العقاري انتهت بالتعاون مع مجموعة إعمار للضيافة من أعمال تصميم فندق «روڤ منار مول» الجديد، ومن المقرر بدء تنفيذ البنية التحتية خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ تنفيذ المشروع نهاية العام الجاري، ويضم الفندق الجديد الذي يأتي كمشروع منفصل عن توسعة منار مول 250 غرفة فندقية جديدة تضاف إلى سوق الضيافة في رأس الخيمة. وأشار إلى أن إنشاء فندق «روڤ» بجانب منار مول سيساهم في جذب شريحة أوسع من السياح خاصة من فئة الشباب وعشاق التسوق والترفيه، حيث يضم المول أكبر منطقة ألعاب في رأس الخيمة بالإضافة لما يقارب 200 علامة تجارية مع انتهاء مشروع التوسعة.

مشاريع جديدة

وأكد كوريان، أن المجموعة تدرس أكثر من مشروع حالياً، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أفضل استثمارات لرؤوس الأموال تتجه نحو قطاعي الضيافة والتجزئة بالإضافة لقطاع العقارات لكن ليست العقارات التقليدية، حيث إنه من الأفضل الاستثمار في إنشاء المدارس والمستشفيات والفنادق في ظل التنوع الاقتصادي والتجاري في مختلف مناطق الإمارة، واستقرار المناخ الاستثمار.

101 جنسية

وأشار إلى أن الحمرا تدير 3500 وحدة تتوزع على 2500 شقة فندقية و1000 تاون هاوس، وقامت ببيع 95% من إجمالي هذه الوحدات، وتأجير الـ5% الباقية، لافتاً إلى أن 101 جنسية تستثمر في العقارات التي طرحتها الحمرا.

ثقة المستثمرين

وأشار كوريان إلى أن انعقاد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي في دورته الخامسة عشرة وللعام الثاني على التوالي في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات الجديد على الواجهة البحرية، يؤكد ثقة المستثمرين في التسهيلات والبنية التحتية والمكانة القوية للإمارة كوجهة رائدة في قطاع الضيافة مع النمو المتسارع للقطاع السياحي العام الماضي وتجاوز الإمارة خططها باستقطاب أكثر من مليون سائح.

استثمار

وقال: هناك خطط جديدة لاستثمار «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» الذي يقع على الواجهة البحرية ويغطي مساحة 4500 متر مربع لتلبية احتياجات جميع منظمي الفعاليات بدءاً من حفلات العشاء، وإطلاق المنتجات، والمعارض الضخمة، وانتهاءً بحفلات الزفاف والفعاليات والمناسبات الخاصة وغيرها.

وأشار إلى أن المركز يساهم في تعزيز قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في رأس الخيمة مدعوماً بموقعه المميز وسط العديد من فنادق جزيرة المرجان والجزيرة الحمراء. ويدعم المركز أيضاً استراتيجية الوجهة 2019 ــ 2021 التي أطلقتها هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة بهدف الارتقاء بقطاع السياحة في الإمارة.

وأضاف: يستوعب مركز الحمرا فعاليات تضم من 2500 ــ 3000 شخص، وتشمل خطط إدارة المركز إمكانية تقسيمه إلى قاعات منفصلة عدة لاستضافة مجموعة من الفعاليات الأصغر حجماً في وقت واحد بما في ذلك حفلات العشاء، والخيم الرمضانية، وتم تصميم المركز على الطراز الأوروبي. وتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 6450 متراً مربعاً، ويلتزم المركز بأعلى معايير الاستدامة.

التزام

وقال كوريان إن الشركة تضع تصوراً جديداً لنمط الحياة والرفاهية والضيافة عبر «قرية الحمرا» الصديقة للبيئة، والتي تتسم بموقع متميز على الواجهة البحرية، فضلاً عن قربها من المطار والمناطق التجارية الحرة. وأوضح أن مظلة العلامة التجارية «الحمرا» تشمل كلاً من «نادي الحمرا للغولف»، و«مرسى ونادي الحمرا لليخوت»، و«الحمرا مول»، و«قرية الحمرا» و«الحمرا» للتطوير العقاري، كما قامت «الحمرا» بتطوير «فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة»، و«منتجع الغولف وشاطئ هيلتون الحمرا»، بالإضافة إلى «فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا».

بروفايل

يتولى بينوي كوريان مدير عام «الحمرا» للتطوير العقاري الإشراف على عمليات «الحمرا» التشغيلية وإدارة أصولها التي تعادل قيمتها مليار دولار. وبدأ كوريان مسيرته المهنية في «منار مول» عام 1998. ويتمتع بخبرة واسعة اكتسبها عبر شغله مجموعة من المناصب في مجالات متعددة بما فيها الاستراتيجية، وإدارة التأجير، والمحاسبة، والتسويق، وإدارة المرافق.