الإمارات ثاني أهم محطة تجارة عالمية على طريق الحرير 2019

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب و أشرف رفيق

تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «الحزام والطريق 2019» الصادر عن مؤسسة الأبحاث والاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» بعنوان «حدود جديدة: آفاق العقارات على طول مبادرة الحزام والطريق»، بعد سنغافورة التي جاءت في المرتبة الأولى، متفوقة على نيوزيلندا وإستونيا وكوريا الجنوبية وعمان وماليزيا وجمهورية التشيك.

واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة في 2018. وأطلقت مبادرة الحزام والطريق، منصة الصين للتعاون متعدد الأطراف في 2013 بهدف خلق روابط اقتصادية جديدة وتحسين شبكة أعمالها التجارية في جميع أنحاء العالم عبر طريق الحرير.

ويضم المؤشر في طبعته المحدثة 66 بلداً وإلى جانب الإمارات 7 دول عربية وهي عمان 8 البحرين 11 والسعودية 31 والأردن 43 ومصر 50 واليمن 64 والعراق 65.

من ناحية آخرى ذكرت مجلة «ميد» أن الشركات الصينية تحتل المركز الأول في تنفيذ المشاريع في الإمارات، وتحتل مؤسسة الدولة الصينية للهندسة والبناء المركز الثاني بين الشركات المنفذة في الإمارات في شهر أبريل، بعد فوزها بمشاريع بقيمة 8.4 مليارات دولار. وتحتل شركة أرابتك المركز الأول بقيمة عقود 2.5 مليار دولار. وفازت الشركة الصينية في الشهر الجاري، بعقود قيمتها 400 مليون دولار، لتقترب من قيمة عقود أرابتك.

وقالت ميد إن الشركة الصينية يمكن أن تتقدم إلى المركز الأول بالحصول على مزيد من العقود، .