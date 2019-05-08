الإمارات تتصدر النمو في المنطقة 2019

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

توقع معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز البريطاني أن تتصدر الإمارات النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري. ورجح المعهد في تقرير حديث أن تسجل الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2% في 2019، مقابل 1.3 % في المتوسط لبقية دول المنطقة. وأرجع المعهد النمو المتوقع إلى عدة عوامل تشمل ارتفاع الإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي، والإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وارتفاع إنتاج وأسعار النفط، مع توقعات باستقرار نمو القطاع العقاري في العام الجاري.

كما توقع التقرير نمو الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بنسبة 3.1%، مقابل 2.7 % عام 2018، بفعل ارتفاع النشاط في القطاع النفطي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق في الميزانية الاتحادية، قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي واستمرار الانتعاش الاقتصادي الإقليمي، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي 2%.

وتوقع التقرير للاقتصاد السعودية أن يسجل نمواً بنسبة 2% في العام الجاري، بفعل الإنفاق القياسي في ميزانية عام 2019 ومبادرات الحكومة المتعددة لدفع النمو وضمان التوسع السريع في النشاط غير النفطي، حتى مع استمرار بطء نمو القطاع النفطي.