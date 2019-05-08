«ماجد الفطيم» تسوّق صكوكاً بـ 650 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

تتجه شركة ماجد الفطيم، لجمع بين 500 و650 مليون دولار من صكوك دولارية «خضراء»، وفقا لما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية. وبحسب وثيقة سابقة لأحد البنوك التي ترتب العملية، تدعم حصيلة الصكوك مشاريع صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه.

والسندات الخضراء فئة أصول دخل ثابت تشهد نمواً وقد تزيد من جاذبية الصكوك خارج الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط لتشمل المستثمرين المهتمين بالبيئة في الدول الغربية. وبدأت ماجد الفطيم تسويق الصكوك التي تصدر لأجل 10 سنوات عند حوالي 245 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أمس.

ونزل السعر الاسترشادي للصكوك - التي اجتذبت حتى الآن طلباً بنحو 2.7 مليار دولار - في وقت لاحق إلى نطاق بين 225 و230 نقطة أساس، بسحب الوثيقة.