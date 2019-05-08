19 مليار درهم الإعانات الحكومية المالية في 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بلغت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 19.2 مليار درهم خلال عام 2018، في خطوة تعكس استمرار حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين، وذلك لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وشكلت قيمة الإعانات المقدمة نحو 5 % من إجمالي مصروفات مالية حكومة دولة الإمارات البالغة 389.3 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك بحسب الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية.

وبالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر، فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يشمل الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار، إضافة إلى التحويلات للكيانات المرتبطة بالحكومة.

كما يشمل الدعم الخدمات المقدمة للعديد من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم أصحاب الهمم والمسنون والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج، بجانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة بشكل عام.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة المالية تواصل ارتفاع وتيرة جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تقديم الإعانات خلال العام 2018، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام، ثم ارتفعت إلى 7.55 مليارات درهم خلال الربع الثاني.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام ذاته فقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة 3.1 مليارات درهم، في حين وصلت إلى نحو 5.32 مليارات درهم خلال الربع الأخير من العام.