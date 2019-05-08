التنمية الاقتصادية بعجمان تطلع على إنجازات الزراعة

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

اطلعت «اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان» على آخر المستجدات بالقطاع الاقتصادي وأهم الإنجازات والمبادرات والممارسات في القطاع الزراعي واستدامة المدن في الإمارات. جاء ذلك خلال جلستها الخامسة للعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي رئيس اللجنة وحضور أعضائها علي النعيمي وصالح الجزيري وفاطمة سالم وخولة الياسي مقرر اللجنة ومشاركة محمد الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة وأحمد شطاف مدير إدارة السياسات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ورفع عبدالله المويجعي التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود.

تناولت الجلسة التجارب الزراعية المبتكرة في إمارة أبوظبي وإنجازات الأبحاث والتطوير في مجال الابتكارات الزراعية والتي استعرضها المهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي من «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» والوفد المرافق له ومنها الري الذكي - تطوير سلالة النحل الإماراتية إلى جانب مشروع تأهيل المزرعة النموذجية - ليوا واستخدام الطاقة المستدامة في محطة الفاظية للري الجماعي وجودة المنتجات الزراعية المحلية في مزارع إمارة أبوظبي ومبادرة التخلص من الحيوانات المصابة ونظام تسجيل وتعريف الثروة الحيوانية وغيرها من المشاريع الزراعية الرائدة.

خطة

استعرضت منطقة عجمان الحرة «الخطة الاستراتيجية الخاصة بها 2018 ـ 2022» والتي حرصت من خلالها على المواءمة مع توجهات إمارة عجمان من خلال رؤية 2021 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في أركان الاقتصاد والمجتمع والحكومة والاتحاد ورؤيتها بأن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً رائداً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لإمارة عجمان و المساهم الأكبر في تحقيق الرفاهية والسعادة لقاطنيها بحلول عام 2030، والمساهمة في نمو اقتصاد إمارة عجمان عن طريق التميز في تقديم أفضل الخدمات الجديدة والمبتكرة والحلول الذكية وتوفير البنية التحتية المتطورة وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.