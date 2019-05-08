«نيكي بيتش» تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

قال ألكساندر شنايدر، رئيس فنادق نيكي بيتش إن المجموعة افتتحت أول مكتب إقليمي لها في دبي لمتابعة أعمال فنادقها في الإمارات وأوروبا وآسيا.

وأشار إلى أن المقر الرئيس للمجموعة يبقى في ميامي، لكن من الضروري بالنسبة لنا أن نكون أقرب إلى شركائنا والمستثمرين الأوروبيين والمتوسطيين. وأضاف: نظراً لكون منتجع وسبا نيكي بيتش دبي أحد أكثر فنادقنا نجاحاً، فقد أصبحت دبي، والتي تعد أيضاً واحداً من أكثر المراكز التجارية حيوية في العالم، أفضل مكان لمكتب مجموعة نيكي بيتش العالمية.

وكانت فنادق نيكي بيتش استعرضت مجموعتها المتميزة من المنشآت الحالية والقادمة خلال مُشاركتها مؤخراً في معرض سوق السفر العربي. وبوجود منشأة جديدة في سانتوريني، تصطف اليونان للافتتاح في عام 2019، والذي يبدو عاماً واعداً للغاية بالنسبة إلى فنادق نيكي بيتش.

وقال شنايدر: يحتل معرض سوق السفر العربي مكانة خاصة في قلوبنا لأننا في مثل هذا الوقت منذ حوالي 3 سنوات، قمنا بإطلاق منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، والذي يشهد نمواً كبيراً ومتميّزاً منذ ذلك الحين.

ومن خلال مراقبته لاتجاهات السفر في منطقة الشرق الأوسط، قام فندق ومنتجع نيكي بيتش دبي بصياغة وتنفيذ استراتيجيات تسويقية لاستهداف جميع أنواع المسافرين. ويشهد الآن طلباً قوياً من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا والمسافرين الروس الذين تجذبهم مرافق الترفيه المتميزة في المنتجع متعدد المفاهيم على الشاطئ.