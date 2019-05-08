«غلوبال فاينينس»: الإمارات من أبرز الأسواق الناشئة 2019

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

اختارت «غلوبال فاينينس» الإمارات ضمن أبرز الأسواق الناشئة في 2019.

ونشرت المجلة الشهرية الأمريكية تقريراً أخيراً بعنوان «أبرز الوجهات الساخنة ضمن الأسواق الناشئة لعام 2019»، ورصدت فيه أبرز الأسواق الناشئة في أنحاء العالم للعام الجاري، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات التي تقيس أداء هذه الأسواق حالياً، وتتوقع أداءها المستقبلي.

وتوقعت «غلوبال فاينينس» أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام الجاري 3.66%.

كما رصدت نمواً 8% في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على دولة الإمارات من 2016 إلى 2017.

واختار التقرير الإمارات ضمن أفضل 10 أسواق ناشئة على 3 مؤشرات ضمن 5 مؤشرات للعام الجاري.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني أيضاً كأفضل سوق ناشئة من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بينما كان المركز الأول من نصيب جورجيا، كما جاءت الإمارات في المركز الأول على قائمة إدراك الفساد، برصيد 70 نقطة بالتساوي مع أوروغواي.