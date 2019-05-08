900 مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

بلغ حجم المشاريع المزمعة أو قيد التنفيذ في الإمارات 900 مليار دولار، وبذلك تحتل الدول المركز الثاني في الشرق الأوسط من حيث حجم سوق المشاريع بعد السعودية.

وذكر تقرير لمؤسسة أوربيت ريسيرش البحثية أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات تبلغ 589 مليار دولار، والمشاريع التي لم تمنح عقودها بعد تبلغ قيمتها 310 مليارات دولار. وبفضل دبي وأبوظبي محركي السوق في الإمارات، فهي تعد من أقوى الدول اقتصاداً ومرونة اقتصادية في المنطقة.

وأوضح التقرير أن تنوع اقتصاد الإمارات المتنوع مكّنها من تجاوز آثار تراجع أسعار النفط العالمية منذ عام 2014، مضيفاً أن قدرة دبي على الحفاظ على نشاط السوق العقاري، واستعدادها لمعرض إكسبو 2020، ساعداها على انتعاش نمو الإمارة، إذ احتلت دبي المركز الأول في المنطقة في قوة سوق المشاريع 2016 و2017.