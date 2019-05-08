اقتصادية أبوظبي: 6 شروط ضرورية قبل شراء السلع

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على المستهلكين ضرورة توفر 6 شروط في السلع التي يشترونها خلال شهر رمضان. وحددت اقتصادية أبوظبي في دليل إرشادي نشرته أمس أول الشروط في أن تكون السلعة مرضية من حيث الجودة وتوافر ومطابقة المواصفات التي حددها المنتج أو البائع أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، كما شددت في شرطها الثاني على أن تكون السلعة آمنة للاستخدام.

والشرط الثالث أن تكون السلعة خالية من العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال، ورابعاً أن تكون السلعة مناسبة لتحقيق الغرض من شرائها والذي تم إعلام المستهلك به، وخامساً، أن تكون مطابقة لما قدمه المنتج أو البائع للمستهلك من شرح أو كما هو موضح على غلاف السلعة، فيما تمثل الشرط الأخير في أن تكون تعليمات الاستخدام واضحة وبلغة مفهومة.

وتناول الدليل الشراء بالتقسيط، حيث أكد على حق المستهلك في الحصول على الفاتورة عند الشراء بالتقسيط، مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن الفاتورة مجموعة من البيانات، من ضمنها إجمالي مبلغ التقسيط للسلعة أو الخدمة، وأيضاً السعر الفعلي للسلعة وكيفية احتساب العائد السنوي (الفائدة).

وحثت الدائرة على ضرورة تضمن بيانات فاتورة الشراء بالتقسيط على تاريخ بدء احتساب العائد، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط، والمبلغ المتعين دفعه مقدماً إن وجد.