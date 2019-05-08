10 % نمو سوق إدارة المرافق في الإمارات حتى 2024

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

توقّعت مؤسسة بحثية أن يسجل سوق إدارة المرافق في الإمارات نمواً بنسبة 10% سنوياً من العام الجاري وحتى عام 2024.

وذكر تقرير عن مؤسسة «ساينس تك ريسيرش» للأبحاث أن حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات يبلغ 13.8 مليار دولار حسب أرقام العام الماضي، والمتوقع أن يصل إلى 27 مليار دولار بحلول 2024.

وقال التقرير إن النمو المتوقع في هذه السوق في الإمارات يعتمد على عوامل منها انتعاش القطاع العقاري وتزايد أعداد المشاريع السكنية في البلاد. وباعتبار دبي وأبوظبي مراكز النشاط في الإمارات، فسوف تشهد الإمارتان انتعاشاً في القطاع العقاري من المتوقع أن يرفع الطلب على إدارة المرافق في أنحاء البلاد.