محكمة بريطانية: نقفي لم يسدد الكفالة ولا يزال موقوفاً

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أعلنت محكمة «وستمنيستر ماجيستريت» البريطانية أمس أن عارف نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج»، الموقوف حالياً في المملكة المتحدة، لا يزال معتقلاً بسبب عدم سداده لقيمة الكفالة، وهي 15 مليون جنيه إسترليني «20 مليون دولار»، التي قضت بها المحكمة الجمعة الماضي.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» أفادت المحكمة بأنه يتعين على نقفي سداد قيمة الكفالة بالكامل كي يخرج من محبسه.

وكان نقفي وصف الغرامة المفروضة عليه بأنها أضخم كفالة من نوعها تقضي بها محكمة في المملكة المتحدة، وذلك في سياق الدفوع التي تقدم بها محاميه في جلسة الاستماع التي انعقدت الجمعة الماضي.

ويواجه نقفي اتهامات بتضخيم قيمة الأصول المملوكة لمجموعته «أبراج» واختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال المودعة في المجموعة.