الاتحاد للشحن تجدد برنامج الولاء إلى «مكافآت الشحن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للشحن، أمس عن إطلاق برنامج لعملاء الشحن الدوليين وتجدد برنامج الولاء التابع لها ليصبح «مكافآت الشحن».

سيحظى أعضاء البرنامج بمزايا حصرية بما فيها الانضمام إلى الفئة الفضية أو الذهبية أو البلاتينية. كما كشفت الاتحاد للشحن عن تجديد برنامجها الخاص بالعملاء الدوليين، بما يتيح لوكلاء الشحن الاستفادة من ثلاثة برامج متنوعة وهي الحساب العالمي، وجلوبال بلاس والشريك العالمي، مع توفير مستويات مختلفة من الدعم لكلٍ البرامج.

وتمّ تصميم هذه البرامج لمكافأة النمو والثقة والاتساق وغرس ثقافة جديدة تقوم على تلبية مختلف متطلبات العملاء في أسلوب تنفيذ عملياتنا التشغيلية».