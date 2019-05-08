«دريك آند سكل» تُعيّن عضوين جديدين في مجلس الإدارة

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

أقرت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، تعيين فاهم الشحي وسالم الشامسي، عضوين بمجلس إدارة خلفاً لعبيد بن طوق وخميس بوعميم، اللذين استقالا في وقت سابق.

جاء ذلك على هامش اجتماع العمومية أمس. ووافقت العمومية على رفع أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء بدلاً عن 7، وأقرت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام الماضي.

كما اعتمدت تعيين شركة «إرنست آند يونغ» كمدقق حسابات للعام الحالي، بأتعاب قدرها مليون و300 ألف درهم.

وبناء على طلب بعض المساهمين للتعقيب على الإجراءات القانونية ضد الإدارة السابقة ولجنة التدقيق التابعة لهيئة الأوراق المالية والسلع، أوضحت الشركة أنها قد قامت بتسليم الهيئة بعض الملفات التي تتعلق بالمشاريع الخاسرة 2009-2016 وهي الآن قيد النظر. وأكدت الشركة، التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتفتيش التابعة للهيئة، وسيتم التنسيق بين الإدارة الحالية واللجنة لتزويدها وتوفير المزيد من المستندات والأوراق والملفات التي تتصل بأعمال الشركة حسبما تطلبه اللجنة.

وحول البلاغات الجنائية المرفوعة والبالغ عددها 15 بلاغاً ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة.