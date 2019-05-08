«إتش بي» تبرم شراكة طويلة الأمد مع «أمازون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إتش بي، أمس، إبرام شراكة طويلة الأمد مع «أمازون»، والتي أطلقت «Amazon.ae» في الإمارات مؤخراً. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستوفر إتش بي محفظة منتجاتها بالكامل من الحواسيب المحمولة والمكتبية والطابعات والأكسسوارات لعملائها من خلال الموقع الإلكتروني الجديد «Amazon.ae» والتطبيق الخاص به، والذي يقدم تجربة تسوّق جديدة للعملاء في الإمارات.

ويضم «Amazon.ae» أكثر من 30 مليون منتج لشركات محلية وعالمية، بما في ذلك المنتجات التي كانت متاحة سابقاً من خلال «سوق»، بالإضافة إلى 5 ملايين منتج من أمازون الولايات المتحدة. وسيستمتع العملاء بنفس التزام «سوق» بالأسعار التنافسية وخدمة التوصيل السريعة والموثوقة. وتقدم منصة «Amazon.ae» التي جرى إضفاء الطابع المحلي على محتواها بالكامل تجربة تسوق سهلة للعملاء.