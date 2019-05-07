مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق صندوق "مشاريع غدا " بقيمة 535 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم إطلاق صندوق "مشاريع غدا" بقيمة 535 مليون درهم.

ويدعم الصندوق - الذي جرى الإعلان عنه خلال إطلاق منصة Hub71 - منظومة الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء المتنامية في أبوظبي.

يعد الصندوق الجديد - الذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار - جزءا من برنامج " غدا 21 " الذي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أبوظبي وبناء منظومة حيوية ومزدهرة لريادة الأعمال في الإمارة.

ويضم صندوق "مشاريع غدا" برنامجين رئيسيين جرى تصميمهما لزيادة عدد المستثمرين في أبوظبي وحجم رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.. ويشمل ذلك "صندوق المدراء الجدد" و"صندوق ربط الشركات الناشئة".

ويعمل صندوق ربط الشركات الناشئة على تحفيز مشهد ريادة الأعمال في أبوظبي من خلال زيادة حجم رأس المال المتاح للشركات في مراحل التأسيس المبكرة.

وكجزء من المبادرة يدعم مكتب أبوظبي للاستثمار الشركات الناشئة من خلال رأس مال استثماري على أساس الدرهم للدرهم بما يصل إلى 10 ملايين درهم لجولات تمويل الشركات في مراحل التأسيس المبكرة أو 50 مليون درهم للشركات القائمة في مرحلة ما بعد التأسيس (Series A) لكل جولة.

وسيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار أيضا باستثمارات مشتركة مع شركات رأس المال الجريء الجديدة في أبوظبي من خلال صندوق المدراء الجدد إذ يمكن لشركات رأس المال الجريء التي تأسست حديثا في أبوظبي التقدم بطلب الحصول على استثمار مشترك على أساس الدرهم للدرهم بناء على مبلغ التمويل الذي سيتم جمعه في سوق الأسهم الخاصة.. ويخصص صندوق أبوظبي للاستثمار ما بين 10 و20 مليون درهم لكل صندوق.

وقالت إلهام عبد الغفور القاسم الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار والمدير التنفيذي لبرنامج "غدا 21" بمكتب أبوظبي التنفيذي إن ريادة الأعمال تعد محركا رئيسيا لاقتصاد أبوظبي إذ نعمل على تعزيز قدرات رواد الأعمال في دولة الإمارات واستقطاب رواد الأعمال العالميين وبناء منظومة شركات ناشئة تتميز بالتكامل والازدهار.

وأضافت : " نهدف من خلال صندوق غدا للاستثمار الجريء إلى مساعدة شركات رأس المال على تأسيس أعمالهم في أبوظبي بهدف ضمان وصول الشركات الناشئة المحلية إلى المزيد من المستثمرين بالإضافة إلى دعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في أبوظبي من خلال زيادة حجم رأس المال الاستثماري المتاحة في السوق" .