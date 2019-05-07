مركز رأس الخيمة للمعارض يطلق «رمضانك عندنا»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أطلق مركز رأس الخيمة للمعارض حملته الرمضانية «رمضانك عندنا»، وذلك بمناسبة الشهر الكريم مجسدة في «الخيمة الرمضانية» بالتعاون مع «كيوي» لتنظيم الفعاليات، وتأتي تلك الانطلاقة التي تقدم في أجواء مميزة لشهر رمضان باقة من العروض، لمأدبة الإفطار الفاخرة وقائمة لوجبات السحور طوال الشهر الكريم.

وتقدم «الخيمة» فرصة لقضاء أمسية رمضانية لا تنسى في منطقة مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات وتتسع لأكثر من 350 شخصاً، وذلك لجذب المواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للإمارة من داخل وخارج الدولة.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام مركز رأس الخيمة للمعارض، أن إطلاق مركز المعارض لحملة «رمضانك عندنا» يستهدف جذب السياحة العربية والأوروبية للإمارة، تماشياً مع حركة النمو في السياحة داخل الدولة، واستقطاب المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يحتضن فيها مركز المعارض مثل هذه الفعالية، من خلال باقة من العروض الفريدة.