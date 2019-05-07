«راكز».. عامان من الإنجازات والنجاحات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

تأسست مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في أبريل 2017 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتواصل المسيرة التي بدأتها كل من المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار منذ ما يقارب 20 عاماً، ولتعمل تحت مظلة واحدة ووفق رؤية موحدة ترمي إلى المساهمة في نمو وازدهار اقتصاد رأس الخيمة ودعم الطموح الاقتصادي للدولة لتصبح الوجهة الاستثمارية الرائدة لرجال الأعمال والمستثمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.

خطط

وقد وضعت «راكز» استراتيجيات وخططاً مدروسة لعام 2018 والربع الأول من 2019 وتكللت جميعها بالنجاح.. فخلال عامين من تأسيسها استطاعت «راكز» تحقيق تطور ملحوظ في شتى الميادين من خلال استمرار تعزيز كفاءة الخدمات وتطوير المرافق والمنشآت وتوفير كل أنواع التسهيلات للعملاء وتقديم باقات أعمال مصممة حسب الطلب تتناسب مع شتى أنواع الأنشطة والقطاعات.

ويعود التطور الذي شهدته «راكز» في القطاع الصناعي إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة مثالية لتأسيس الأعمال والصناعة، وذلك من خلال تقديم خيارات متعددة للمرافق وشتى أنواع النشاطات الصناعية، ما يتيح للمستثمرين ممارستها بسلاسة، إضافة إلى الدعم المستمر والخدمات المتميزة التي تقدمها «راكز» لتدفع الشركات نحو تطوير ونمو أعمالها والاستمرار في تطوير البنية التحتية وتشييد المزيد من المرافق والمستودعات التي تشهد طلبا متزايدا مع التوقعات بمتطلبات العملاء الخاصة بالحصول على المزيد من هذه الوحدات خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل التوسّعات التي تشهدها الشركات الحالية وخطط «راكز» لاستقطاب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات والصناعات.

شركات

وتعمل «راكز» على تحقيق استراتيجية رأس الخيمة 2030 وأعدت في هذا الصدد خطة استراتيجية صناعية تهدف إلى التركيز على قطاع مواد البناء والصناعات الدوائية والمواد الكيميائية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات التجارية.

وتحتضن «راكز» ما يفوق 14500 شركة من أكثر من 100 دولة من مختلف مناطق العالم وتمثل ما يزيد على 50 قطاعاً ومن بينها 770 من كبريات الشركات الصناعية الرائدة في مختلف القطاعات.

وشهد عدد من القطاعات والصناعات في «راكز» نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها في أبريل 2017 وكان أهمها قطاع الإعلام الذي حقق نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة بنسبة 100% مقارنة بالعام الذي قبله.

ومن أهم النشاطات التي لاقت إقبالاً كبيراً الاستشارات الإعلامية والتسويقية وإدارة وترويج العروض المسرحية المباشرة ووكالة تفاعلية عبر الإنترنت وإنتاج موسيقى الأفلام والتلفزيون والراديو.