اقتصادية دبي تدعو المستهلكين للتأكد من دقة الفواتير الشرائية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، كافة المستهلكين للتأكد من دقة الفواتير الشرائية وتفاصيل المنتجات المباعة، وذلك عند إجراء أي عملية شرائية في أي من منافذ البيع والمنشآت التجارية المنتشرة بإمارة دبي، وفي حال عدم دقة فواتير المشتريات، ستقوم اقتصادية دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المنافذ المخالفة، وإرجاع القيمة الإضافية على الفواتير الشرائية للمستهلك.

وتهدف اقتصادية دبي إلى تعزيز الوعي وحماية حقوق المستهلكين خلال القيام بشراء المنتجات وبالأخص في شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد زيادة في الإقبال على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، وكذلك العمل على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وتعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

تكثيف الزيارات

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، إن فريق العمل حريص على تكثيف الزيارات على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بإمارة دبي، وبالأخص قبل قدوم شهر رمضان المبارك، واستمراراً حتى فترة الأعياد، حيث تشهد تلك الفترات إقبالاً متزايداً، مشيراً إلى أن القطاع أطلق سلسلة من الحملات على الأسواق التقليدية وكبرى منافذ البيع، إلى جانب تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع تجار التجزئة للتأكد من الالتزام باشتراطات اقتصادية دبي وقوانين البيع والشراء، وعدم رفع الأسعار.

وأضاف: تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وعليه ندعو كذلك المستهلكين إلى اليقظة والاطلاع على تفاصيل الفواتير لضمان عدم وجود اختلاف بين السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات مع السعر المسجل في الفاتورة، أو عدم احتساب نسبة التخفيضات في السعر النهائي، أو إضافة سلعة لم يقم المستهلك بشرائها، أو إضافة قيمة شرائية على منتج واحد أكثر من مرة في الفاتورة.

وأكد على مخالفة المنشآت التجارية إذا ثبت وجود زيادة غير مبررة في الأسعار، وعليه ندعو جميع المستهلكين إلى التحري من توافق ودقة معلومات البضائع المشتراة، إلى جانب التحقق من عدم وجود تلاعب في الأسعار، وضرورة الإبلاغ عن أي رفع أو تجاوز في الأسعار المعلن عنها في الفواتير، ويجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال قنوات التواصل المنتشرة، وهي مركز الاتصال 600545555، أو من خلال تطبيق مستهلك دبي، أو عبر الموقع الالكتروني.consumerrights.ae

طلب الفواتير

وأشار إلى أنه يتوجب على المستهلكين المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقاً في حال تبين لهم وجود اختلاف بالأسعار. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يتوجب تقديم شكوى وستقوم اقتصادية دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة.