«مالية دبي» تطلق «نقودي» لسداد رسوم الخدمات الحكومية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، بالتعاون مع «دبي الذكية» و«إماراتك»، محفظة «نقودي» الرقمية الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية.

وتمكّن المحفظة المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» وتطبيق «دبي الآن»، من سداد رسوم الخدمات بسرعة وسهولة وأمان.

و أكّد عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية، حرص الدائرة على الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، عبر إتاحة مزيد من الخيارات العملية الآمنة والسهلة، مثل محفظة «نقودي»، لسداد رسوم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي، وعلى رأسها مؤسسة حكومة دبي الذكية، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تطوير البنية التحية الرقمية لإمارة دبي وتقديم قنوات السداد الإلكتروني للرسوم، دعماً لمسيرة التحوّل الذكي الرامية إلى جعل مدينة دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،.

وتُعتبر المحفظة أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية عبر منصتي سداد الرسوم الرقميتين التابعتين لحكومة دبي؛ بوابة «سداد دبي» الإلكترونية عبر الويب، وتطبيق «دبي الآن» عبر الهواتف الذكية.

وقال جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إن المحفظة الرقمية الجديدة تتميز بتيسير سداد المعاملات عالية القيمة، ما يعني أنه لا يوجد نظرياً حدّ أقصى للمبالغ التي تتيح المحفظة سدادها، والتي يمكن أن تصل إلى الملايين، الأمر الذي يهيّئ الجهات الحكومية للتوقف عن قبول الشيكات والتحويلات المصرفية.

وأضاف: عملنا على إدراج عدد من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية ضمن لائحة الجهات المصرفية التي تتيح للمتعاملين معها تغذية رصيد المحفظة من حساباتهم المصرفية، ونواصل العمل على إدراج جهات أخرى في هذه اللائحة لتمكين شريحة أوسع من المتعاملين من الاستفادة منها.

جودة الخدمات

بدوره أكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، حرص دبي الذكية على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار دبي، من خلال جهودها الحثيثة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي لتوظيف التقنيات المتطورة والمبتكرة في تحقيق مزيد من الكفاءة بمجال خدمة المتعاملين، وتعزيز ريادة دبي في هذا القطاع ضمن مسيرتها للتحول إلى أسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم.

وأضاف: يشكل إطلاق محفظة نقودي إضافة نوعية جديدة لقائمة الخدمات الرقمية التي توفرها منظومة التحول الذكي للإمارة، والتي تتيح للمستخدمين خيارات دفع أكثر للرسوم الحكومية، تتسم بالسهولة والسلاسة، ونسبة الأمان العالية، مما يوفر عليهم المزيد من الجهد والوقت، وبالتالي يعزز مستويات السعادة لديهم، ويجعل من حكومة دبي نموذجاً عالمياً في استخدام أفضل التقنيات لخدمة الإنسان والمجتمع.

وقال ثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة إماراتك: تعمل نقودي مع شبكة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية وتتمتع بميزات واسعة ومنها توفير الحلول المتكاملة في مجال تحصيل المدفوعات المستحقة والاسترداد النقدي والتسوية المالية وغيرها.

والجدير بالذكر أن بوابة نقودي حاصلة على شهادة PCI DSS وهي أعلى شهادة لمعايير أمن المعلومات الإلكترونية في العالم، مما يضمن للمتعاملين الأمان التام والحماية لكافة بيانات المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم».

رصيد

يمكن للمتعاملين تغذية رصيد محفظة «نقودي» الرقمية عبر الإنترنت من خلال حساباتهم في عدد من البنوك الوطنية المعتمدة، التي تضمّ بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، علاوة على إمكانية تغذية المحفظة بالنقد عبر عدد من دُور الصرافة مثل الأنصاري.

وتعمل دائرة المالية بحكومة دبي على إدراج بنوك ودور صرافة ومؤسسات مالية أخرى لإتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من طريقة السداد الجديدة هذه.