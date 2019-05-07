موانئ دبي تفوز بجائزة سلسلة التوريد

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حازت موانئ دبي العالمية، ممكن التجارة العالمي، على جائزة المركز المحوري لسلسلة التوريد للعام 2019، اعترافاً بمكانتها المتقدمة في هذا المجال على مستوى دول التعاون وذلك خلال حفل توزيع جوائز لوجستيات الشرق الأوسط 2019.

تسلّم الجائزة عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات، خلال الحدث الذي أقيم في فندق لو رويال ميريديان في دبي. وقام شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات، بتسليم جائزة أفضل مشغل لشحن البضائع غير المعبأة في الحاويات، والتي فازت بها مجموعة «جي أيه سي».

تعد موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات رائدة في مجال سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. ويعتبر نموذج الخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب الذي تقدمه فريدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستند إلى التكامل بين ميناء جبل علي والعديد من المجمعات ومناطق الأعمال التابعة بما في ذلك المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية فضلاً عن خدمات الدعم التي تقدمها منصة «دبي التجارية».

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: هذه الجائزة شهادة تؤكد على نجاح نموذج الخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب، والذي يعزز كياناتنا الإماراتية نحو إنشاء واحدة من سلاسل التوريد الأكثر فاعلية وقوة في المنطقة.