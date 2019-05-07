«التنمية الاجتماعية» برأس الخيمة تطلق برنامجاً للتسويق الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

نظّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، البرنامج التدريبي «تطوير التسويق الإلكتروني مع جوجل»، بالتعاون مع «مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومؤسسة الإمارات» في مقر الجمعية بالظيت. واستهدف البرنامج الذي قدمته ستيفاني دانيل مدرب معتمد من مؤسسة الإمارات دعم وتدريب أفراد المجتمع على كيفية إنشاء وإدارة التسويق الذكي، وكيفية استخدام الأدوات المتوفرة للحصول على نتائج بحث أكثر دقّة.

واستهدف البرنامج كل من يرغب في تحسين مهاراته الرقمية، ويصبح مشاركاً نشطاً في الاقتصاد الرقمي، ومن لديهم معرفة مسبقة أو محدودة عن العالم الرقمي للاستعداد لوظائف المستقبل، أو الارتقاء بوظائفهم أو تنمية أعمالهم. وأجرى المشاركون تدريبات تتضمن خلق مشروع جديد وإنشاء خطة لتسويق وتعزيز تواجد المشروع على الإنترنت.