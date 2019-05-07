«بافيت» يتوسع في أبوظبي بعد دبي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

أعلن مسؤول في شركة تابعة للملياردير العالمي وارين بافيت، أنهم مستمرون في خططهم للتوسع في الإمارات، والخطوة التالية بعد دبي ستكون أبوظبي، وذلك في إطار التوسع في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت شبكة هورايزون للأخبار عن جينو بليفاري رئيس الخدمات العقارية في شركة بركشاير هاثاواي، أن دبي كانت ضمن أولوياتنا في توسعاتنا الدولية، حيث تمثل الابتكار بين مدن العالم الرائدة في هذا المجال وهي مركز عالمي للتجارة والنقليات والسياحة والتمويل.

وقال فيل شريدان الرئيس التنفيذي لمشروع مشترك بين شركة بركشاير هاثاواي وشركات عقارية في الإمارات والخليج، إننا لن نحاول فقط جذب مشترين من الولايات المتحدة للشراء في دبي وأبوظبي، فهناك 16 ألف مستثمر عالمي يريدون شراء عقارات بقيمة 10 مليارات دولار في دبي حتى يونيو 2018. وسوف يكون هناك المزيد منهم وهؤلاء هم هدفنا.

وقال بليفاري المسؤول في الشركة التي افتتحت مؤخراً مكتباً في دبي، إن الانتعاش العقاري ليس هو فقط ما يدفع وارين بافيت للاستثمار في دبي والشرق الأوسط، مؤكداً استمرار الشركة في نقل خدمات الوساطة إلى الشرق الأوسط.

وأعربت الشركة عن الاهتمام بإقامة مشاريع في الشرق الأوسط خلال عام، وسوف يكون موقع استثماراته المقبل في أبوظبي.