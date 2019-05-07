«إعمار» تمنح عقد الجزء الثاني في برج الخور خلال مايو

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة «ميد» أن شركة إعمار العقارية ستمنح عقد الجزء الثاني من مشروع أعلى برج في العالم، في خور دبي، خلال شهر مايو الجاري.

وأضافت المجلة أن قيمة العقد تبلغ 700 مليون درهم (191 مليون دولار)، ويشمل إنشاء الجزء الثاني من البرج. ونقلت «ميد» عن مصادر قريبة من المشروع أن شركتين تقدمتا بعروضهما لتنفيذ هذا العقد في شهر مارس الماضي. الشركتان هما المؤسسة الصينية للهندسة، ومشروع مشترك بين بالحصا سيكس كونستركت، وتيشمان، التي تملكها شركة ايكوم الأميركية. ويركز العقد على بناء هيكل القاعدة الحاملة للبناء، التي تتكون منها الطوابق الأولى فوق الأرض.

وتلقت شركة إعمار في وقت سابق عروضاً بقيمة 5.5 مليارات درهم لكامل المشروع. وانتهت شركة بالحصا سيكس كونستركشن من أساسات البرج في مايو 2018، وتنتهي حالياً شركة سولتانشي الفرنسية من وضع الأعمدة. والمستشار الرئيس للمشروع هي شركة سانتياجو كالاترافا فالس الإسبانية السويسرية للتصاميم المعمارية والهندسة، ويدير المشروع شركة بارسونز الأميركية.ولم يتحدد بعد ارتفاع البرج، لكنه من المتوقع أن يكون أعلى برج في العالم.