«أرقام» و«المستثمر الوطني» يبحثان الاندماج

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

يبحث «أرقام كابيتال»، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة بدبي، وشركة «المستثمر الوطني» للخدمات المالية بأبوظبي، اندماجاً ممكناً فيما بينهما وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين يخوضان حالياً جولة من المباحثات بغرض اندماج فيما بينهما من شأنه أن يخلق كياناً تبلغ قيمة رأسماله نحو 250 مليون دولار.

وأضافت أنه في حال إجراء صفقة الاندماج المحتملة، فسيمتلك «أرقام» حق التحكم في إدارة الكيان الناتج عن الاندماج، كما سيحوذ مستثمروها على حوالي 40% من الكيان الجديد. وأوضحت الوكالة أن المحادثات بين الجانبين ما زالت في مرحلة مبكرة، وقد لا تتمخض بالضرورة عن إبرام صفقة. ولم يعلق مسؤولو أي من الشركتين على المعلومات المتداولة.