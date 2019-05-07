«بيرل» ينوي جمع تمويل للاستثمار في كردستان

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن كونسورتيوم بيرل بتروليوم، يخطط لجمع تمويل لاستثماراته في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك بيع سندات تتراوح قيمتها بين 300 مليون و400 مليون دولار.

وأضاف، أن التمويل سيمزج بين الديون المصرفية والسندات وتمويل من بنك للتصدير والاستيراد وكذلك تمويل مقاولين وبائعين.

وقال، إن التمويل يجري جمعه في الأساس لحفر آبار استكشافية وآبار للتنمية وإقامة منشآت لمعالجة الغاز.

وتابع، إن دانة غاز وقعت اتفاقية لبيع الغاز مدتها 20 عاماً مع كردستان العراق تمكنها من زيادة إنتاجها إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول 2021 من 400 مليون في الوقت الحالي. وأضاف، إن دانة غاز قد تسعى لإدراج بديل في لندن، إذ إن سعر السهم في بورصة أبوظبي أقل من قيمته. وقال: «نخطط بالتأكيد لأن نكون جاهزين للإدراج هذا العام، وسيعتمد الإدراج الفعلي على أوضاع السوق».