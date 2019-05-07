موانئ أبوظبي تختار «دل تكنولوجيز» لتسريع مسيرتها نحو التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «دل تكنولوجيز»، ترمي إلى دمج الخبرات في مجالات الملاحة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، لتطوير نماذج أعمال وحلول وخدمات قائمة على التقنية من أجل النهوض بالقطاع الملاحي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم مع «دل تكنولوجيز» بهدف تزويد موانئ أبوظبي بخدمات استشارية ومساعدتها على الاستفادة من التقنيات ذات القيمة المضافة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، لتعزيز مسيرتها نحو التحول الرقمي. ومن المقرّر أن تشهد هذه الشراكة الاستراتيجية أيضاً تبادلاً لأفضل الممارسات والخبرات اللازمة لتطوير موانئ ذكية متكاملة قادرة على تقديم خدمة أفضل للعملاء وأصحاب المصلحة.

وقطعت موانئ أبوظبي، خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات كبيرة في تسخير الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة مجتمع التجارة البحرية والموانئ. حيث أعلنت في عام 2018 مبادرة «سلسال» القائمة على تقنية بلوك تشين والتي تهدف إلى تبسيط التدفقات التجارية وجعل عمل سلاسل التوريد أكثر انسيابية.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله الهاملي، نائب الرئيس التنفيذي - الدعم المؤسسي، ومحمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى «دل تكنولوجيز». وتمّ إبرام المذكرة على هامش فعاليات مؤتمر «دل تكنولوجيز وورلد 2019» في لاس فيغاس، وهو الحدث السنوي الأبرز الذي تقيمه «دل تكنولوجيز» وتجمع فيه صانعي القرار والعملاء والشركاء والمحللين متيحة المجال أمامهم للاطلاع على طرق اكتساب قدرات جديدة في العمل وتطوير العمليات وتسريع الابتكار وخلق مزيد من القيمة، ما من شأنه إيجاد سبل مبتكرة للارتقاء بالأعمال في مختلف القطاعات.