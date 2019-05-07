«بيوت» تطلق نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للعقارات المعروضة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت منصة «بيوت» العقارية الرقمية إطلاق أداة المخططات الطابقية، والتي ستوفر نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للمخططات الأرضية للعقارات المسجلة لدى الشركة. ويمكن استخدام الأداة عبر زيارة الموقع الالكتروني لـ«بيوت» على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، استخدام تطبيقي «بيوت» و«بيوت برو».

قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت»: تعد أداة المخططات الطابقية جزءاً من مجموعة الأدوات التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي ستشمل تطبيق «بيوت برو» الحصري للوكلاء والوسطاء العقاريين سيتم إطلاقه قريباً. وأضاف: تسعى الإمارات لترسيخ مكانتها بين أكثر الدول المتقدمة تقنياً على مستوى العالم، ونحن سعداء لمساهمتنا في تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام تقنيات وتطبيقات مبتكرة وسهلة وذكية.