محاكم رأس الخيمة وسوق أبوظبي العالمي تعززان نظام تنفيذ الأحكام

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

وقعت محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم، بشأن تبادل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن الجهتين، وقرارات التحكيم المصدقة أو المعترف بها من قبلهما. وقع المذكرة أحمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي بحضور معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

تلتزم محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي بتوفير خدمات قضائية، تتسم بالدقة والبساطة وسرعة الإجراءات في ما يتعلق في الاعتراف المتبادل في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة وقرارات التحكيم المصدقة أو المعترف بها. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة وقعها الطرفان لتعزيز التعاون حول الشؤون القضائية والقانونية، وذلك في نوفمبر 2017. وسيستمر الطرفان في التعاون في كل المجالات القانونية وخصوصاً في مجال استخدام التكنولوجيا لتنفيذ الأحكام وضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات القضائية في الدولة.

وقال أحمد الخطاري: محاكم رأس الخيمة حريصة على التعاون القضائي مع محاكم سوق أبوظبي العالمي، التي تتمتع بسمعة عالمية فريدة وسوف تعزز الاتفاقية زيادة ثقة المتعاملين بالجهتين القضائيتين، بما يحقق مصلحة الأطراف في تحقيق العدالة الناجزة على أرقى المعايير العالمية.

وقال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: هذه الاتفاقية التي ستعزز علاقات التعاون مع محاكم رأس الخيمة، ونحن في محاكم سوق أبوظبي العالمي ندرك مدى أهمية توسيع إطار الاعتراف بالقوانين والأحكام عبر الدولة لرفع مستوى ثقة المجتمع المحلي والعالمي في النظام القضائي في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز عملية التنمية الاقتصادية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك في المستقبل.