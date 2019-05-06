"إعمار للتطوير" تلحق "إعمار العقارية" بمبيعات قياسية

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة إعمار للتطوير، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال الربع الأول 2019، مدعومة بمبيعات استثنائية للوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً بنسبة 51 % لتصل قيمتها إلى 5.9 مليارات درهم مقارنة بمبيعات الربع الأول 2018 البالغة 3.9 مليارات درهم.

وبلغ صافي الأرباح 751 مليون درهم والإيرادات 3.34 مليارات درهم.

وجاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير الذي يحققه اقتصاد دبي، بما يشمل جميع القطاعات الرئيسية، مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة.

ويأتي إعلان هذه النتائج بعد يوم من إعلان شركة إعمار العقارية مبيعات قياسية أيضاً في الربع الأول لامست 6 مليات درهم بنمو 53%.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الأرباح المرتفعة التي حققتها «إعمار العقارية» خلال الربع الأول تبث إشارات إيجابية بانتعاش قوي لسوق العقارات.

ووصف محللون مبيعات الشركة بأنها «استثنائية»، كما وصفوا ارتفاع مبيعات الشركة إلى العملاء الدوليين بأنه ارتفاع «هائل».

وأفادوا بأن هذا الارتفاع يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب بالاستثمار العقاري في دبي، خاصة مع اقتراب موعد «اكسبو 2020 دبي.

وأضافوا بأن هذا الارتفاع يعكس أيضاً بدء ارتداد قطاع العقارات ليبدأ اتجاهه الصعودي.