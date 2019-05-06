«إعمار» تمنح «تشاينا ستيت» مزيداً من العقود الإنشائية في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت شركة «إعمار العقارية» شركة تشاينا ستيت كونستراكشن انجينيرنغ كوربوريشن «سي إس سي ئي سي» الصينية عقداً لإنشاء برج في منطقة «داونتاون» في دبي، بحسب ما ذكرت أمس مجلة «ميد».

وأفادت المجلة نقلاً عن بيان أصدرته «سي إس سي ئي سي» أن البرج يسمى «جراندي»، ويقع ضمن مشروع «بلوت بي4».

وتبلغ قيمة العقد الذي أبرمته الشركة الصينية مع «إعمار العقارية» 760 مليون درهم «207 ملايين دولار». وتتضمن الأعمال المُدرَجَة ضمن العقد إنشاء بناية سكنية مكونة من 70 طابقاً وتضم 882 وحدة سكنية.

ومن الجدير بالذكر أن «إعمار العقارية» كانت قد منحت «سي إس سي ئي سي» عقدين آخرين لإنشاء برجين في منطقة «داونتاون» أيضاً العام الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت «ميد» أيضاً بأن «إعمار العقارية» أعلنت عن خطط لتنفيذ مشروع جديد في «ميناء راشد»، تقدر قيمته بنحو 25 مليار درهم «6,8 مليارات دولار»

وأضافت الوكالة بأن خطة المشروع الجديد ستحل محل المخطط الرئيسي الذي وضعته شركة «نخيل العقارية» لمنطقة «ميناء راشد» في عامي 2008 و2009.

يذكر أن أول مشروع أعلنت «إعمار العقارية» عن طرحه للبيع في «ميناء راشد» هو مشروع «سيردانا» المكون من وحدات سكنية متنوعة تطل على الواجهة الأمامية، وسمي بهذا الاسم تيمناً باسم السفينة البريطانية الملكية «سيردانا»، وهي أول ناقلة تجارية ترسو في «ميناء راشد».