مرونة اقتصاد الإمارات تحميها من تراجع أسعار النفط

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكر تحليل لمجلة جلوبال فاينانس أن مرونة اقتصاد الإمارات تحميها من عواقب تراجع أسعار النفط العالمية في الوقت الذي تعاني فيه بقية الدول المصدرة للنفط.

وأضافت المجلة أن اقتصاد الإمارات يتمتع بدرجة عالية من التنوع، واندرج في سلسلة الإمدادات العالمية، وأصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً للنقليات، وفق ما نقلته المجلة عن جيسون توفي، الخبير الاقتصادي الأول للأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس.

وأضاف: «أن سياسة الإمارات المالية داعمة بشكل جيد، والإنفاق على البنية التحتية يرتفع استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي».

وقال توفي إن دول الخليج عموماً، والإمارات خاصة، في موقف جيد أمام تراجع عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره.

وكانت وكالة ستاندارد أند بورز قد توقعت ارتفاعاً في الإقراض التجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% في العام الجاري، ليصل إلى 139 مليار دولار. وتقول وكالة موديز العالمية إن إصدار الصكوك سوف يرتفع إلى 115 مليار دولار في العام الجاري 2019، بسبب الحاجة إلى سد العجز المالي، حيث إن التمويل الإسلامي من المتوقع أن ينمو إلى حدود جغرافية جديدة.