رمضان في دبي.. تسامح وترفيه وتسوق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتميّز دبي خلال شهر رمضان الكريم بأجوائها الرائعة واحتضانها الكثير من الأنشطة المتنوعة الثقافية والاجتماعية، وكذلك الفعاليات المناسبة لكافة أفراد العائلة، والتي تسلط الضوء على جانب من التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويزخر جدول فعاليات دبي طوال الشهر الفضيل بالكثير من الفعاليات المستمدة من القيم والتعاليم الإسلامية كالعطاء والتسامح، بالإضافة إلى العروض الترويجية والمبادرات المبتكرة التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مثالية للعائلات.

أنشطة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تقدم دبي لكافة سكانها وزوّارها خلال شهر رمضان المبارك الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تعكس روح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. وتماشياً مع إعلان 2019 عام التسامح، نتطلّع عبر جدول فعاليات دبي إلى تقديم تجارب مميزة للجميع من مختلف الجنسيات والثقافات تجسيداً لمعاني العيش المشترك والمحبة والتسامح.

وأضاف: «تعكس معظم فعالياتنا خلال هذا الشهر عراقة وأصالة العادات والتقاليد الإماراتية وكرم الضيافة، ما يتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على تنوع وغنى الثقافة الإماراتية. وتزيد العروض الترويجية التي يوفرها القطاع الخاص خلال الشهر الكريم من تجربة رمضان في دبي بما فيها تمديد ساعات العمل في معظم مراكز التسوق لإتاحة المجال أمام الجميع للاستفادة من العروض القيمة، وشراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا قبل عيد الفطر المبارك».

فعاليات المجتمع

وتماشياً مع الإعلان عن عام التسامح 2019، تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لهذا الموسم مبادرة رمضان دبي تحت شعار «تراحم وتعايش» طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث تنظم باقة متنوعة من الأنشطة، والمعارض، وورش العمل الفنية والثقافية والترفيهية، بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة، وبث روح التعايش المشترك والتسامح.

الأبواب مفتوحة

وينظم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري الذي يقع في حي الفهيدي التاريخي، ويشكل معلماً سياحياً يستحق الزيارة، أنشطة عديدة ومتنوعة مثل حصص تعليم اللغة العربية، والجولات التراثية، وزيارة المساجد برفقة دليل. ويقدّم المركز مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تجربة المأكولات الإماراتية الأصيلة، حيث يجلس الضيوف على الأرض المفروشة بالسجاد والوسائد لتناول مجموعة مختارة من الأطباق، ويمكنهم طرح كافة الأسئلة على مختلف أنواعها بما يتماشى مع شعار المركز «الأبواب مفتوحة، العقول منفتحة».

جولات تراثية

وتقدم سفينة كوين إليزابيث 2 تجربة مميزة لزوارها، ومع إرثٍ يمتدّ إلى خمسة عقود، فإن هذه السفينة، لديها الكثير من القصص ترويها للزوار. شارك بالزيارة التفاعلية بعنوان «كيو إي تو هيريتاج تريل»، إلى هذه السفينة التاريخية وانطلق في رحلة للتعرُّف على أقسامها مثل ذا بريدج، وغرفها الملكية مثل ذا كوينز روم، وحجرات مختارة، وقاعة تناول الطعام الرئيسية. يمكنك الاطّلاع على مجموعة واسعة من القطع الأثرية التاريخية المعروضة خلال هذه الجولة التفاعلية.

تنوّع

ويقدّم آرتي ماركت سوقاً للحرف اليدوية، والتي صممها حرفيون ومصممون ومبدعون محليون، وتتنوع معروضات السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الفنون والتصاميم والأزياء والديكورات المنزلية ومنتجات العناية بالبشرة والمأكولات. ويشارك في المعرض الذي يحتفي بالمواهب المميزة لرواد الأعمال في الإمارات، أكثر من 150 مبدعاً. وتُعد هذه الفعالية المجانية وجهةً رائعة لشراء الهدايا والمنتجات المميزة ودعم المشاريع المحلية. استكشفوا مجموعة متنوّعة من المنتجات مثل الصابون العضوي، والوسائد، وأزياء السيّدات والأطفال، والشموع، والاكسسوارات اليدوية، والأعمال الفنية، وغيرها الكثير.

سوق «واو»

ولا تفوتوا سوق «واو» للعيد الذي يعود إلى دبي في 24 مايو. والدخول إلى هذا السوق الاحتفالي مجاني، وسيُقام هذا العام في هوليداي إن في بر دبي. وسيتمكن الزوار من الاطلاع على مجموعة من الأكشاك والحصول على عروض متنوعة على المجوهرات والحقائب والديكورات المنزلية. استعدوا للعيد مع أحدث صيحات الموضة والهدايا وغيرها الكثير. سيكون هناك أيضاً العديد من الفعاليات لكل العائلة، بالإضافة إلى الرسم بالحناء.

عرض أزياء

وتستضيف «ليديز فيوجن» عرض أزياء رمضان في فندق شيراتون جراند. ويعود العرض بدورته العاشرة، حيث يتيح للضيوف فرصة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء والمجوهرات، والاكسسوارات. وإذا كنتم ترغبون في الحصول على بعض الصفقات وتجديد خزانتكم تحضيراً للعيد، فلا بدّ من التوجه إلى عرض أزياء رمضان. تابعوا أحدث صيحات الموضة حيث يقدّم المصممون الناشئون آخر ابتكاراتهم وأحدث الإطلالات لهذا العام.

معارض فنية

وتستضيف دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية التي تعرض أعمال فنانين موهوبين بما في ذلك الفنانة اليابانية شيهارو شيوتا، والفنانة فرح القاسمي، بالإضافة إلى هيمالي بهوتا، وسحر شاه، وراندهير سينغ، وجميعهم سيعرضون أعمالهم الفنية في مركز جميل للفنون. ومن بين العروض الأخرى معرض «التصور والتأمل» للمخرجة رنا بيجوم، ومعرض الجبل في معرض ميم، والمعرض الدائم في SVENM، و«تايب ناو» لفيليب مولر، و معرض «آرتيتيكشر أوف بينغ»، ومعرض «زينو إريما» في السركال أفينيو.

فنون الطهي

ويمكنكم الاختيار من بين مجموعة واسعة من المأكولات اللذيذة، حيث ستقيم العديد من الفنادق الرائدة الخيم الرمضانية للراغبين في الإفطار وكذلك السحور. تذوق النكهات في خيمة فيروز الرمضانية، فيرمونت النخلة، وكذلك خيمة الحظيرة في منتجع وسبا باب الشمس، وخيمة فندق الميدان الرمضانية، وقاعة الفلك في برج العرب، وأساطير في أتلانتس النخلة، وتاولت إكس إنكيد، وإطار دبي أوبرا، على سبيل المثال لا الحصر.

الرياضة

وتقدّم بطولة ند الشبا الرياضية السنوية العديد من الفعاليات والمهارات الرياضية المميزة. وعلى مدى يومين سيتنافس الرياضيون المدربون والفرق الرياضية ضمن مجموعة من الرياضات مثل كرة السلة وكرة الطائرة والجري والتجديف.

وتعود بطولة ند الشبا الرياضية خلال شهر رمضان المبارك للاحتفاء بالصحة الذهنية والبدنية وتُعد مباراة كرة السلة على الكراسي المتحركة من أبرز الفعاليات لهذا العام والتي يشارك فيها أصحاب الهمم.

تحدي إفطار

ويمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في سباق الجري وسط المناظر الخلابة لحديقة مشرف بعد الإفطار خلال شهر رمضان مع «ديزرت رود رانرز» مجموعة الجري الأقدم في دبي منذ عام 1998. ويتضمن التحدّي مسافة 5 كيلومترات، و2 كيلومتر للصغار. والفعالية مفتوحة أمام العدائين المحترفين والمبتدئين من كافة الأعمار. يمكن لأعضاء نادي ديزرت رود رانرز المشاركة بهذه الفعالية مجاناً عند التسجيل المسبق.تحدّي «ناس»

ويعود تحدّي ند الشبا الرياضي المسائي خلال شهر مايو بدورته الثالثة ضمن بطولة ند الشبا الرياضية. ويُعدّ هذا التحدي الوحيد في الإمارات، ويشارك فيه منافسون من الإمارات والمناطق المجاورة والعالم ضمن مسار 5 كيلومترات. شارك في الفعاليتين السابقتين آلاف الأشخاص ومن ضمنهم مشاركون مثل «ذا سييج»، و«رابد وول»، و«ذا بلاك هول». وسيتمكن الرياضيون من المنافسة ضمن فريق من أربعة أشخاص في 9 مايو أو بمفردهم في 16 مايو.

دبي مول

ويمكن للناس الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في دبي مول من الساعة 10 صباحاً حتى 2 بعد منتصف الليل مع معرض «فنون الخط» والذي انطلق في 5 مايو ويستمر حتى نهاية الشهر الفضيل. سيتضمن المعرض لوحات فنية تضم آيات قرآنية مرسومة بأجمل فنون خط اليد، وسيركز المعرض على قيم التسامح والتي سيصورها الفنانون بمختلف اللغات. تضم قائمة الفنانين المشاركين الفنان كريم جبّاري، والذي يستخدم الخط الكوفي والخط المغربي، بينما تقدم مجموعة آرت نور أسماء الله الحسنى في شهر رمضان، وهو معرض فني يسعى للتركيز على القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك من خلال التركيز على قيم الخير والتسامح.

ابن بطوطة مول

ويتعاون ابن بطوطة مول مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم تجربة تفاعلية لزوّاره في ردهة الهند من 5 مايو وحتى 6 يونيو، وتظهر هذه التجربة معاناة اللاجئين والأسباب التي دفعتهم لترك أوطانهم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.