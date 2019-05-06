«دبي الإسلامي» يفوز بجائزة أفضل المحلات التجارية في الخدمة المتميزة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن فوزه بجائزة أفضل المحلات التجارية لعام 2018 التي يقدمها برنامج دبي للخدمة المتميزة، ضمن فئة الخدمات المصرفية، حيث حصل عليها فرع البنك الكائن في المبنى الرئيسي لطيران الإمارات. وتفوق بنك دبي الإسلامي على جميع البنوك الأخرى ضمن هذه الفئة ليحصد هذه الجائزة المرموقة. وكان فرع البنك نفسه قد حصد هذه الجائزة العام الماضي بينما حصل فرع البنك في دبي مول على تكريم مماثل للتميز في أداء الخدمات لعام 2017.

واحتفاءً بمرور 25 عاماً من التميز، تم تسليم الجائزة ضمن مراسم خاصة أقيمت في فرع بنك دبي الإسلامي الفائز بحضور مسؤولين بارزين من بنك دبي الإسلامي، واقتصادية دبي، وطيران الإمارات.

وقال ناصر العوضي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: فوزنا بهذه الجائزة المرموقة للعام الثالث على التوالي إنجاز مهم نفخر به. ومن الضروري أن نركز جهودنا باستمرار على إثراء التجربة المصرفية للمتعاملين إلى جانب مواكبة المتطلبات دائمة التغير لقاعدة متعاملينا المتنوعة.