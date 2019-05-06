1.7 مليار صافي أرباح «إعمار العقارية» للربع الأول 2019

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حققت «إعمار العقارية» أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية في دبي، خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) 2019، حيث سجلت المبيعات نمواً بنسبة 53% لتصل قيمتها إلى 5.97 مليارات درهم (1.62 مليار دولار)، مقارنة بمبيعات الربع الأول 2018 البالغة 3.9 مليارات درهم (1.06 مليار دولار).

ووصل صافي الأرباح إلى 1.74 مليار درهم (474 مليون دولار) خلال الربع الأول 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع الأول 2018 بلغ 1.62 مليار درهم (442 مليون دولار). ووصلت إيرادات «إعمار» خلال الربع الأول 2019 إلى 5.89 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وهي مماثلة لإيرادات الربع الأول 2018.

وارتفعت قيمة المبيعات الموجهة للعملاء الدوليين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 2.64 مليار درهم (720 مليون دولار) خلال الربع الأول 2019، مقارنة بـ 1.18 مليار درهم (323 مليون دولار) خلال الربع الأول 2018، ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة «إعمار» التجارية. وأسهمت بيئة الأعمال الحيوية في دبي ونمو الاقتصاد المعرفي بدور رئيسي في نمو المبيعات العقارية، التي سجلتها «إعمار» خلال الربع الأول من العام.

وارتفعت قيمة مشاريع «إعمار» المعدة للبيع، والتي سيتم احتسابها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة من 48.4 مليار درهم (13.17 مليار دولار) في الربع الرابع 2018، إلى 50.01 مليار درهم (13.61 مليار دولار) بنهاية الربع الأول 2019. ولدى «إعمار» مشاريع للبيع في دبي بقيمة 37.96 مليار درهم (10.33 مليارات دولار) وهي مماثلة لقيمة المشاريع في الربع الأول 2018، رغم الارتفاع الملحوظ في الإيرادات التي وصلت إلى 15.41 مليار درهم (4.19 مليارات دولار) خلال 2018.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: تركيزنا على تنفيذ المشاريع وفق الخطط الزمنية المناسبة، وتوليد السيولة النقدية، يرسخان موقعنا الرائد في السوق. وتتبع «إعمار» استراتيجية تشغيلية تنموية، تقوم على بناء الأصول السكنية المميزة بالتزامن مع توسعة نطاق أعمالها في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه، لتلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء. ويعكس نمو مبيعات وجهات «إعمار» السكنية في دبي بين مجتمع المستثمرين الدوليين ليس فقط مكانة دبي كمركز رائد للأعمال على مستوى المنطقة، لا بل وموقعها كأحد أكثر الأسواق حيوية ونمواً على المستوى الاقتصادي.

«إعمار للتطوير»

وحققت «إعمار للتطوير» شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، إيرادات بقيمة 3.34 مليارات درهم (910 ملايين دولار) خلال الربع الأول 2019، مقارنة بإيرادات للربع الأول 2018 بلغت 3.26 مليارات درهم (889 مليون دولار).

وأطلقت «إعمار» خلال الربع الأول 2019 مبادرات هي الأولى من نوعها، ومنها إمكانية حصول المستثمرين على رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية 3 سنوات، قابلتين للتجديد في «إكزيكتيف رزيدنسز» ضمن «دبي هيلز استيت». كما أطلقت الشركة أول مشروع عقاري تتعاون فيه مع مصمم الأزياء العربي العالمي إيلي صعب في «إعمار بيتشفرونت». وكشفت «إعمار» عن «المرابع العربية 3»، مجمع منازل التاون هاوس و3 مراحل من مجمع «فلل إكسبو جولف» في «إعمار الجنوب». كما كشف «خور دبي» عن العديد من المجمعات السكنية منها «بالاس رزيدنسز».

«إعمار مولز»

وأعلنت «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق إيرادات بقيمة 1.07 مليار درهم (293 مليون دولار) في الربع الأول 2019، بنمو نسبته 4% مقارنة بإيرادات الربع الأول 2018. وحافظت أصول «إعمار مولز» على معدلات إشغال قوية بلغت 92% في حين وصل عدد الزوار خلال الربع الأول إلى 36 مليون شخص، بنمو نسبته 3% مقارنة بعدد الزوار في الربع الأول 2018 والذي بلغ 35 مليون زائر. وتعتبر «إعمار مولز» حالياً أكبر مشغل لمراكز التسوق في العالم، مع إجمالي مساحات تجارية مخصصة للتأجير يبلغ 6.7 ملايين قدم مربعة. واستحوذت «إعمار مولز» كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة.

ضيافة وترفيه

وصلت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه مجتمعة إلى 738 مليون درهم (201 مليون دولار) خلال الربع الأول 2019، حيث سجلت الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة» (بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة) معدلات إشغال بلغت 87 في المئة، متفوقة على ما هو سائد في القطاع.

وحققت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مجتمعة إيرادات بقيمة 1.81 مليار (494 مليون دولار) أي 31 % من إجمالي إيرادات المجموعة.

أراض

ولدى «إعمار» رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية. وتعتبر «إعمار» اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع تجاوز قيمة علامتها التجارية 2.7 مليار دولار.

عقد لـ«تشاينا ستيت»

منحت «إعمار العقارية»، شركة «تشاينا ستيت كونستراكشن» الصينية عقداً لإنشاء برج في منطقة «داونتاون» بدبي، بحسب ما ذكرته مجلة «ميد» نقلاً عن بيان أصدرته الشركة الصينية، مشيرة إلى أن البرج «جراندي»، يقع ضمن مشروع «بلوت بي4».

وتبلغ قيمة العقد 760 مليون درهم. وتتضمن الأعمال المُدرَجَة ضمن العقد إنشاء بناية سكنية مكونة من 70 طابقاً، وتضم 882 وحدة سكنية. دبي- سيد صالح