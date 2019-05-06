22.2 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي بالربع الأول

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبل مطار دبي الدولي 22.2 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2019، وذلك بانخفاض نسبته 2.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة انخفاض عدد الرحلات والتحول في توقيت عطلة عيد الفصح. أما عن أحجام البضائع فقد ارتفعت بنسبة 4.1% في الفترة ذاتها لتصل إلى 641 ألفاً و250 طناً.

وحسب تقرير مطارات دبي بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من العام الجاري 22 مليوناً و230 ألفاً و810 مسافرين (بانخفاض نسبته 2.2%). وسجّل المتوسط الشهري لعدد العملاء 7.41 ملايين وهو أقل قليلاً عن المتوسط الشهري المسجل في عام 2018 وكان 7.42 ملايين.

الشحن الجوي

وعلى صعيد الشحن سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي ما إجماليه 641 ألفاً و250 طناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 وذلك بارتفاع نسبته 4.1%.

أما على صعيد إجمالي حركة الطائرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 فقد بلغت 95 ألفاً و857 حركة بانخفاض 3% عن العام الماضي، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى المشاكل التي لاحقت الطائرة بوينغ 737 ماكس اعتباراً من 13 مارس والتوقف عن استخدامها ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية.

أهم الوجهات

واحتفظت الهند بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملا مع مطار دبي الدولي حسب أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول 3 ملايين و121 ألفاً و809 مسافرين – ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أعداد المسافرين إلى المدن التالية: مومباي، دلهي، وكوتشين.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعدد مليون و745 ألفاً و750 مسافراً، تلتها بفارق بسيط المملكة المتحدة بعدد مليون و511 ألفاً و917 مسافراً. أما الدول الأخرى فتشمل باكستان (مليون و159 ألفاً و722 مسافراً)، والولايات المتحدة (764 ألفاً و489 مسافراً) وألمانيا (690 ألفاً و 62 مسافراً) والصين (620 ألفاً و 13 مسافراً) وأخيراً روسيا (414 ألفاً و445 مسافراً).

أوائل المدن

وجاءت أعلى المدن من حيث عدد المسافرين على النحو التالي: لندن (871 ألفاً و180 مسافراً)، مومباي (624 ألفاً و442 مسافراً)، وجدة (605 آلاف و628 مسافراً). وجاءت منطقة دول الخليج العربي أسرع المناطق نمواً بنسبة 3.8%، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة نمو 2.7%.

أوقات الانتظار

انخفضت أوقات الانتظار بنسبة كبيرة (30%) في الربع الأول من 2019 ويرجع الفضل في ذلك إلى مركز العمليات المتطور بمطار دبي الدولي، والذي يستخدم معلومات الوقت الفعلي لتحسين الخدمة والكفاءة، فضلاً عن البوابات الذكية التي تسهم في تسريع إجراءات المسافرين عبر الجوازات.

إجمالي الحقائب

تم نقل 13.3 مليون حقيبة (بانخفاض 0.9%) عبر نظام حقائب المطار الذي يمتد بطول 175 كيلومتراً خلال الربع الأول من العام.