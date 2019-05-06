الاتحاد للطيران تعزز رحلاتها إلى هيثرو خلال ذروة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، عن زيادة عدد رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار لندن هيثرو الدولي لملاقاة الطلب خلال فترة الصيف المزدحمة، على أن تشغل الرحلات على متن طائرات بوينغ 787-9، لتكمّل الرحلات اليومية الثلاث الحالية على متن طائرات إيرباص A380.

وسيتم تشغيل 4 رحلات يومية بين 26 مايو الجاري و22 يونيو، ويرتفع العدد إلى خمس رحلات يومية بين 23 يونيو و28 سبتمبر ليعود إلى أربع رحلات بين 29 سبتمبر و26 أكتوبر 2019. تأتي الرحلات الإضافية في أوقات مناسبة لتقديم رحلات وصل أكثر سلاسة عبر مقر أبوظبي من وإلى وجهات أساسية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا واستراليا. وتضم طائرة الاتحاد للطيران طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، المرتبة بنظام الدرجتين، 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.