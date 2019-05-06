«سياحة أبوظبي» تسعى لاستقطاب المزيد من السياح الصينيين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استعدادها للمشاركة في معرض بورصة السياحة العالمية - الصين الذي تستضيفه مدينة شنغهاي خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري، حيث تترأس وفداً يضم مجموعة كبيرة من الشركاء من الإمارة العاملين في قطاع السياحة، وتعد فعالية «بورصة السياحة العالمية - الصين» معرضاً جديداً يختص بالتعاون المباشر بين الشركات، وهو يركز بشكل حصري على سوق السفر الصينية.

ومن المتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 850 من المشترين الرائدين من منطقة الصين الكبرى، والذين يتطلعون إلى بناء شبكات أعمال متينة وتطوير آفاق التعاون الخارجية.

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في «بورصة السفر العالمية - الصين» في إطار مساعيها الرامية إلى رفع أعداد الزوّار القادمين من الصين، والذين سجلوا رقماً قياسياً العام الماضي؛ حيث كانت الصين في عام 2018 أحد أبرز محفزات نمو أعداد الحجوزات الفندقية في الإمارة، جنباً إلى جنب مع الهند والولايات المتحدة.

وقال سعيد راشد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نتطلع قدماً إلى حضور معرض «بورصة السياحة العالمية -الصين» في شنغهاي، والذي يشكل منصة مثالية تساهم في تحقيق أحد أهم أهدافنا لعام 2019، والذي يتمثل في الاستمرار في تعزيز العلاقات الراسخة مع سوق السفر الصينية.

كما نسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة في أعين المسافرين، خاصةً القادمين من الصين، لذا نحرص على توسيع نطاق علاقاتنا مع الشركاء الصينيين في قطاع السياحة والسفر بهدف تعزيز الوعي بموقع الإمارة كوجهة سياحية استثنائية.