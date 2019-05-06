202 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» الفصلية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار تحقيق أرباح صافية بلغت 202 مليون درهم في الربع الأول من العام 2019، مقارنة بـ 362 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت أرباح الربع المنتهي بتاريخ 31 مارس 2018 تضمنت أرباحاً قدرها 333 مليون درهم نتيجة استحواذها على حصة في شركة «الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول).

وارتفع إجمالي الأصول في الشركة، إلى 20.11 مليار درهم مقارنة بـ 19.55 مليار درهم في 31 ديسمبر 2018، بينما بلغ العائد السنوي على الأسهم 6.4%.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: عند استثناء المبالغ المخصصة لصفقتي الاستحواذ، يرتفع صافي الأرباح للربع الأول 2019 بمقدار 118 مليون درهم، نظراً للأرباح الناجمة عن التقييم العادل للاستثمارات، الأمر الذي يبدو مشجعاً، لأنه يمثل دلالة على تحسن ظروف السوق.

وأضاف: تظل توقعات الشركة للفترة المتبقية من العام 2019 إيجابية، في ظل وجود العديد من المشاريع التي تقترب من الإنجاز، والانتعاش المتوقع في قطاعي الصناعة والمقاولات، كما تتعزز هذه التوقعات بعد استحواذنا بالكامل على «غلوبال فارما».