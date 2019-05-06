2.45 مليار إيرادات فنادق دبي في شهرين

المصدر: Ⅶ دبي- لؤي عبدالله، أشرف رفيق

بلغت إيرادات الغرف الفندقية في دبي، خلال أول شهرين من العام الجاري 2.45 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أفادت أن عدد الليالي الفندقية خلال الشهرين وصل إلى 5.68 ملايين ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 432 درهماً.

وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 4.41%، ووصل متوسط إقامة الزائر إلى 3.5 ليالٍ، بينما وصل متوسط سعر الغرفة إلى 513 درهماً.

وأكد خبراء في القطاع الفندقي في دبي أنه رغم تراجع عوائد وأسعار الغرف الفندقية إلا أنها لا تزال ضمن الأعلى عالمياً، الأمر الذي يفسر رغبة المجموعات العالمية بالتواجد في الإمارة خاصة قبل إكسبو للاستفادة من التدفق السياحي المتوقع.

وذكرت صحيفة تلغراف أن الفنادق في منطقة نخلة جميرا بدبي تمنح السياحة في الإمارة آفاقاً جديدةً، حيث توفر الشواطئ جنة دافئة صيفاً وشتاء للسائحين، موضحة أن هناك مجموعة من الفنادق في نخلة جميرا دبي على الطراز الأندلسي توفر خدمة على مستوى عالمي للسائحين من أنحاء العالم.

ويعمل في تلك الفنادق مجموعة من الطهاة العالميين أمثال يانيك الينو وغيره، الذين يقدمون أطباقاً فريدة من نوعها للسائحين.

وذكرت الصحيفة عدداً من الفنادق المتميزة عالمياً مثل دبليو دبي النخلة، وذا وان اند اونلي رويال ميراج، وقصر الزمرد أو اميرالد بالاس كمبنسكي دبي. وعدت الصحيفة أن فنادق روف داون تاون دبي وفور سيزونز على شاطئ جميرا ومنتجع المها، من أفضل الفنادق في دبي.