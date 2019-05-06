7 أسباب لزيارة دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـــ سيد صالح

وصفت صحيفة «ذي صن» البريطانية دبي بأنها المدينة الإماراتية المتنوعة، موضحة أن ما تزخر به دبي من مراكز للتسوق فائقة الفخامة، وجو رائع على مدار العام وفنادق أنيقة، يجعل من دبي وجهة سياحية ثابتة لدى المشاهير.

واستعرض تقرير نشرته الصحيفة 7 أسباب تجعل دبي جديرة بالزيارة، وهي أسواق التوابل التي تزخر بها الطرقات والممرات في البلدة القديمة بدبي؛ والجولات المائية الساحرة عبر خور دبي؛ ورحلات السفاري الممتعة بمناطق الكثبان الرملية؛ والتمتع بالطعام الطيب الذي ينتمي إلى كافة مطابخ العالم؛ والمشهد الثقافي المزدهر في المدينة؛ والصعود إلى برواز دبي للتمتع بإطلالة بانورامية خلابة للمدينة؛ وأخيراً فنادق دبي ذات الطراز العالمي.

وذكرت أن المتع التي تجلبها زيارة دبي لا تقتصر على مجرد اكتساب لون البشرة السمراء وابتياع الملابس الأنيقة من مراكز التسوق، وإنما هناك جوانب أخرى ممتعة غير معروفة عن دبي.