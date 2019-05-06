187 ملياراً رصيد الودائع من 6 أشهر إلى عام

المصدر: Ⅶ أبوظبي -وام

ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهراً لدى الجهاز المصرفي إلى 186.8 مليار درهم بنمو 3.7% خلال الربع الأول، وفقاً لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.ويتضح من خلال تحليل حركة الإيداعات في الجهاز المصرفي أن الإقبال على هذه الشريحة من الودائع تصدر قائمة اهتمامات العملاء مقارنة مع بقية الشرائح الأخرى، والتي تشمل ودائع لمدة 3 و6 أشهر أو تلك الطويلة التي تتجاوز مدتها أكثر من عام.

ويأتي الإقبال الكبير على الودائع من 6 إلى 12 شهراً عقب الارتفاع الذي شهدته نسبة الفائدة عليها مقارنة مع بقية أنواع الودائع الأخرى، حيث شارفت العوائد على الاستثمار في الوديعة من 6 إلى 12 شهراً التساوي مع العوائد الممنوحة على تلك التي تتجاوز مدتها عاماً.

وتبعاً لذلك فقد انعكس الارتفاع المتواصل «للإيبور» على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.