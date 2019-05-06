11.5 % نمو التجارة عبر منافذ أبوظبي إلى 35.8 ملياراً في شهرين

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

بلغت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية عبر منافذ أبوظبي 35.8 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2019، بنمو 11.5 %، مقارنة مع 32.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018. وشهرياً، ارتفعت قيمة تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية، إلى 16.6 مليار درهم تقريباً خلال فبراير 2019، بزيادة 7.3 %، مقارنة مع 15.47 مليار درهم في الشهر ذاته من 2018، وجاء النمو بدعم من ارتفاع تجارة إعادة التصدير إلى 8.8 مليارات درهم، بزيادة 47 %.

ويعكس النمو الكبير في تجارة إعادة التصدير، المكانة المتميزة التي تحظى بها أبوظبي، والإمارات بشكل عام، كمركز إقليمي لهذا النوع من التجارة، مدعومة ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

ونمت الواردات 5.6 %، إلى 17.11 مليار درهم، وبقيت صادرات الإمارة عند نفس المستويات تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى 9.9 مليارات درهم تقريباً.