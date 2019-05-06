الإنفاق الحكومي المتزايد يعزز انتعاش اقتصاد الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «ميد» أن ثمة عوامل تعزز الانتعاش الاقتصادي في الإمارات، ومن أهمها الإنفاق الحكومي المتزايد، نمو الطلب الداخلي على الائتمان، والتحسن اللافت في كل من معدلات التوظيف وأعداد السائحين المتدفقة على الدولة.

وأكدت أن اقتصاد الإمارات يمر حالياً بنقطة تحول بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن اقتصاد الإمارات قطع شوطاً طويلاً في رحلته للتنوع، واستفاد من الارتفاع النسبي في أسعار النفط وكذلك من إعلان جهات عدة في الدولة عن اعتزامها زيادة الإنفاق على المشروعات الحكومية بُغيَة المساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وأضافت المجلة أن من أهم الخطوات التي أُعلِنَت في هذا الشأن هي حزمة المحفزات الاستثمارية، التي أعلنتها حكومة أبوظبي العام الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار درهم «13,6 مليار دولار».