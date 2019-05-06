إنجاز 77% من مشروع «سامية عزيزي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» عن إنجازها تقدماً كبيراً في مشروعها السكني المميز «سامية عزيزي» بمنطقة «الفرجان»، التي تعد من أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي. وتماشياً مع عام البناء لدى الشركة، من المقرر تسليم هذا المبنى الفاخر في يوليو المقبل، ليكون أحد المشاريع العديدة، التي يتم استكمالها هذا العام.

وتشمل الإنجازات الرئيسية للمشروع استكمال 77% من أعمال البناء، و88% من أعمال المرحلة الثانية للتمديدات الميكانيكية والكهربائية والصحية، وأكثر من 70% من أعمال الواجهة الخارجية للمبنى.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يؤكد تسارع وتيرة إنجاز سامية عزيزي مدى التزامنا بعام البناء، حيث نعمل مع أشهر المقاولين من أصحاب الخبرة الواسعة لتسليم مشروعنا وفق أعلى معايير الجودة».