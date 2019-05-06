«دريك آند سكل» ترحب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لتدقيق أعمالها

المصدر: دبي - البيان

رحبت شركة «دريك آند سكل»، بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع والمتعلق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتفتيش من أجل التدقيق على أعمال الشركة وفحص ملفاتها، مؤكدة التزامها الكامل بالاستمرار بالتعاون مع الهيئة بهذا الصدد وبكل ما يصب في مصلحة الشركة والمساهمين. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أمس أن إعلان النتائج لعام 2018 ما هو إلا جزء من التزام الإدارة الحالية تجاه المساهمين والمستثمرين والأسواق المالية، والتزامها الكامل بالشفافية والمسؤولية والحوكمة المتوافق مع خطة إعادة الهيكلة الحالية والتي تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 8 أبريل 2019.

وشكرت الشركة هيئة الأوراق المالية والسلع على جهودها ولدعمها لخطة إعادة الهيكلة التي قد تم بالفعل المباشرة بالعمل عليها، وتشكيل لجنة مع البنوك للنظر في التزامات الشركة، وإيجاد الحلول التي من شأنها دعم استمرارية عمليات الشركة ومحفظة المشاريع بهدف حماية حقوق المساهمين.