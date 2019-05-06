«سيرنر» تكرّم الفائزين بـ«جوائز الابتكار 2019»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «سيرنر الشرق الأوسط» بالنسخة الثامنة لجوائزها السنوية للإنجاز والابتكار وذلك بتكريم عملائها في مختلف أنحاء المنطقة لقاء تبنيهم تكنولوجيا الرعاية الصحية، وذلك ضمن ثلاث فئات هي؛ تجربة المستخدم؛ تجربة المريض؛ النتائج المالية والنتائج الصحية.

ومواكبةً للديناميات المتغيرة لقطاع الرعاية الصحية، أطلقت «سيرنر الشرق الأوسط» هذا العام 4 فئات جديدة من جوائز الإنجاز والابتكار تقديراً للاستخدام المبتكر للتكنولوجيا من قبل عملائها على مدى الـ12 شهراً الماضية من أجل تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين حالة المرضى والمساهمة في تعزيز جودة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية.

وقال بشير عوض، نائب الرئيس العضو المنتدب لشركة «سيرنر الشرق الأوسط وأفريقيا»: «كانت جودة المشاركات في جوائز الإنجاز والابتكار 2019 متميزة، الأمر الذي يعكس تنوع المشاريع والخبرات التي تسلط الضوء على التقدّم والنجاح الذي حققه عملاؤنا في تعزيز قطاع الرعاية الصحية وتقديم الأفضل للمرضى. ونتطلع إلى مواصلة مسيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع عملائنا ذوي الرؤية».

وتمّ خلال «منتدى سيرنر الشرق الأوسط للتعاون 2019» اختيار 3 مرشحين نهائيين لكل فئة بناءً على إنجازاتهم في قطاع الرعاية الصحية.