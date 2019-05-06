33% نمو مبيعات «لينكون» الربعية بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تمكنت «لينكون» من تحقيق أداء جيد في منطقة الشرق الأوسط عبر ارتفاع مبيعاتها بنسبة 47% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي. وفي الإمارات، حققت «لينكون» زيادة بنسبة 33% في مبيعات سياراتها الجديدة، وقد يرجع ذلك إلى تنامي الإقبال على تشكيلتها وطرح طرازات جديدة بما فيها نافيجيتور وMKC.

وفي العام الماضي، زادت مبيعات لينكون بنسبة 50% في الإمارات التي تعد أكبر سوق للسيارات الفاخرة في المنطقة. وعبر افتتاح أكبر منشأة مستقلة لعلامة «لينكون» من قبل شركة الطاير للسيارات، مستورد وموزّع «لينكون» في الإمارات، سيتمتع العملاء بخدمة متميزة تدعم مجموعة لينكون الفريدة من سيارات السيدان والدفع الرباعي. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت أكبر ارتفاع في مبيعات سيارات «لينكون» للربع الأول 2018، بزيادة قدرها 82%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومما ساهم في ذلك انضمام شركة الغانم أوتو إلى شبكة وكلاء لينكون الإقليميين إضافة إلى الإقبال المستمر على سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم نافيجيتور وسيارة السيدان كونتيننتال وإطلاق تشكيلة جديدة من السيارات الفخمة التي تضمنت طرازي نوتيلوس وMKC، لتواصل «لينكون» بذلك نموها القوي في الشرق الأوسط.

شركاء

وقالت سارة راي، مديرة لينكون الشرق الأوسط: «من حسن حظنا أنّنا نتعاون مع شركاء متميزين في المنطقة وملتزمون بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا، الأمر الذي سيساهم في نمو قاعدة عملائنا في المنطقة بشكل كبير». «ومن خلال العمل جنباً إلى جنب معهم، سيكون بوسع لينكون تقديم التسهيلات والخدمات والمنتجات التي يتوق إليها ويستحقها العملاء الباحثون عن الفخامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط».