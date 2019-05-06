«ماج» تعتمد منصة «سيلزفورس» للارتقاء بخدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماج للتطوير» عن اعتماد خدمات منصة «سيلزفورس» الرقمية المتطورة التي من شأنها أن تعزز كفاءة وسرعة عمليات البيع بنسبة تصل إلى 70%، فضلاً عن الارتقاء بخدمة العملاء إلى مستويات أفضل.

وتندرج منصة «سيلزفورس» في إطار الاستراتيجية الرقمية التي تنتهجها «ماج للتطوير»، والتي تهدف من خلالها إلى أتمتة مختلف العمليات المتعلقة بمبيعاتها، وبالتالي توفير تجربة أكثر سلاسة وسرعة للعملاء. ومع وجود أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تطورها الشركة حالياً، ستساهم منصة «سيلزفورس» في حفز المبيعات عبر شبكة الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول ووكلاء «ماج للتطوير»، ما سيعزز من سرعة عمليات البيع بنسبة 70%.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير»: «باعتبارنا واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة رقمياً، نسعى باستمرار إلى أتمتة عملياتنا بشكل يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرتقي بمستوى خدمة العملاء. وبالاعتماد على منصة سيلزفورس الرائدة عالمياً، سنتمكن من إتمام عمليات البيع بشكل أسلس وأسرع ووفقاً لأعلى معايير الشفافية وخدمة العملاء. وهذا يؤكد أيضاً التزامنا توظيف التقنيات الرقمية المتطورة لمواكبة تطلعات جيل العملاء الجديد المُلم بالمجال الرقمي».